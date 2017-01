22 ans après le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, le Musée d'art et d'Histoire du Judaïsme présente jusqu'en 29 janvier 2017 une exposition intitulée "Peindre l'Âme" consacrée au musicien et peintre Arnold Schönberg, le théoricien du dodécaphonisme et du sérialisme qui fut un des pionniers de la musique moderne.